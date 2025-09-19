¥ª¥«¥ê¥Ê¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡×±Ç²è¾å±ÇÃæ¤ÎÎ¥ÀÊÂÖÅÙ¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤â¤¦²È¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è´Û¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÏÃÂê¤Ç¤æ¤¤P¤¬¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥í¥¢¥«¤Î±Ç²èÍ¶¤ï¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤Î»þÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¡ÊÄÌ¾Î¥Ò¥í¥¢¥«¡Ë¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤Ï¤µ¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¡×¤È¾å±ÇÃæ¤ÎÎ¥ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö²£ÀÚ¤ë»þ¤ËÆ²¡¹¤È¡Ä²¿¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ªÁ°¸«¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤Ï¡£²¿¤Ç¤ªÁ°¤Î±Æ¤ò¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¡©¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ë¤è¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¤æ¤¤P¤â¡ÖÂç¼ê¿¶¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ëÃË¤Î¿Í¤¤¤¿¤è¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¿Í2²ó¡ÊÀÊ¤ò¡ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¡£³¬ÃÊ¤â¥É¥ó¥É¥ó¤Ã¤Æ¡Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¹ß¤ê¤¿¡Ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ª¤Ä¤â¤ê¡©¡×¤È·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë·ù¡£¤â¤¦²È¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥é¥Á¥é¸«¤ë¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ë½ÏÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢2»þ´Ö¤Î´Ö¤ËÂç»ö¤ÊÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£°ìÆü¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾å±ÇÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ë¤âÅÜ¤ê¡£¤æ¤¤P¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£