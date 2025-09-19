ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤¬9·î28¡¢29Æü¤Î2Æü´Öµ³¾èÄä»ß¡¡JRAÈ¯É½¡¡Àè½µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥à¥Á»ÈÍÑ²ó¿ôÀ©¸ÂÄ¶²á
¡¡JRA¤Ï19Æü¡¢ËÌÂ¼Í§°ì¡Ê38¡Ë¤¬¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¤¿14Æü¤Î¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G3¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥à¥Á¤Î»ÈÍÑ²ó¿ôÀ©¸Â¤òÄ¶²á¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤ÎºÛ·è°Ñ°÷¤«¤éµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¡Ê9·î28¡¢29Æü¤Î2Æü´Ö¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¶¥ÇÏ»Ü¹Ôµ¬ÄøÂè147¾òÂè18¹æ¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄÄê¤Ë¤è¤êÆ±°ì´üÆü¡¢Æ±µ³¼ê¤Îµ³¾è¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼Í§¤Ï22Æü¤ËºÆ¤ÓÅÏÊ©¤·¡¢³®ÀûÌç¾Þ¡Ê10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ËÅö¤¿¤ë¡£