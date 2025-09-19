ÊÆ¶õÊì´ÏºÜµ¡·±Îý¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡×¡¡»³¸ý¡¦´ä¹ñ´ðÃÏ»ë»¡¤ÎÂ¼²¬ÃÎ»ö
¡¡»³¸ý¸©¤ÎÂ¼²¬»ÌÀ¯ÃÎ»ö¤Ï19Æü¡¢ÊÆ¶õÊì´ÏºÜµ¡¤Ë¤è¤ëÎ¦¾åÎ¥ÃåÎ¦·±Îý¡ÊFCLP¡Ë¤òÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÎÉßÃÏ³°¤«¤é»ë»¡¤·¡ÖÃæ»ßÍ×ÀÁ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼Â»Ü¤µ¤ì°ä´¸¤À¡£ÆóÅÙ¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡17Æü¤«¤é¤Î·±Îý¤ÏÆüÃæ¤ÈÌë´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼²¬»á¤ÏÊ¡ÅÄÎÉÉ§´ä¹ñ»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¸á¸å1»þÈ¾¤«¤éÌó30Ê¬´Ö¡¢³êÁöÏ©ËÌÂ¦¤ÎÄéËÉ¤Ê¤É¤Ç»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡F35C¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤¬³êÁöÏ©¤ò¶õÊì¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÃåÃÏ¤·¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥Î¦¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥´¡¼¡×¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÁÐ´ã¶À¤Ç³ÎÇ§¡£µ¡ÂÎ¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¤ÈÇú²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ò¶Á¤«¤»¤ÆÀû²ó¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏÌÌ¤¬¾®¤µ¤¯¿Ì¤¨¤¿¡£
¡¡10Ê¬´Ö¤Ë10µ¡¶á¤¯¤¬Æ¬¾å¤òÄÌ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£