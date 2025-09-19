Ä¹´ü¶âÍø¡¢1.640¡ó¤Ë¾å¾º¡¡Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²°Õ¼±¤Ç
¡¡19Æü¤Î¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¡Ê379²óºÄ¡¢É½ÌÌÍøÎ¨1.5¡ó¡Ë¤Î½ªÃÍÍø²ó¤ê¤¬¡¢Á°Æü¤è¤ê0.045¡ó¹â¤¤1.640¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ëº£¸å¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï19Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¸½¹Ô¤Î0.5¡óÄøÅÙ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ñ¹ç¤Ç9¿Í¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬0.75¡óÄøÅÙ¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤òÄó°Æ¡£Æü¶äÆâ¤ËÁá´ü¤ÎÍø¾å¤²¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¼è°ú½ê10Ç¯¹ñºÄÀèÊª¤ÎÃæ¿´¸Â·î¤Ç¤¢¤ë12·î¤¤ê¤Ï46Á¬°Â¤Î136±ß10Á¬¡£