¥½¥×¥é¥Î¤ÎËÅÄ´îÂåÈþ¤¬£²£³Æü¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡ÄÁáÀ¤¤Îºî¶Ê²È¡¢µ®»Ö¹¯°ì¤Î²Î¶Ê¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡º£Ç¯¡¢¸ø¼°±éÁÕÎò£µ£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¡¢ËÅÄ´îÂåÈþ¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥í¡¼¥º¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«¤¯¡£
¡¡¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤·¤¿ÁáÀ¤¤Îºî¶Ê²È¡¢µ®»Ö¹¯°ì¡Ê£±£¹£°£¹¡Á£³£·Ç¯¡Ë¤Î²Î¶Ê¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜÎÉ°ì¡Ë
¡¡¥ª¥Ú¥é¤«¤é½¡¶µ²»³Ú¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÇÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ°½°¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤¬º£¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿´·ì¤òÃí¤°¤Î¤¬¡¢µ®»Ö¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ö£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ²Î¶Ê¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤·¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¤Î¸«»ö¤Ê°ìÂÎ´¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âçºå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ®»Ö¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢£±£·ºÐ¤Ç¥¹¥¤¥¹¤ËÎ±³Ø¡£¸å¤ËÂç»Ø´ø¼Ô¥Õ¥ë¥È¥Ù¥ó¥°¥é¡¼¤ÎÃÎ¸Ê¤òÆÀ¤Æ¡¢£³£´Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤ò»Ø´ø¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³£µÇ¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢»Ø´ø³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£²£¸ºÐ¤ÇÉÂ¤òÆÀ¤ÆË×¤·¤¿¡£
¡¡µ®»Ö¤ÏÂÚ²¤Ãæ¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÈ¼ÁÕÉÕ¤¤ÎÆüËÜ²Î¶Ê¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÈ¯²»¤òÀ¾ÍÎ²»³Ú¤Î¸ìË¡¤Ë¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤µ¤»¡¢¥Þ¡¼¥é¡¼¤Î²Î¶Ê¤ËÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤À¸¤¤·¤¿²»³Ú¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¡¢Ï²²ÖÀá¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î²»³Ú²È¤È¤·¤Æ²¤½£¤ÎÄ°½°¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¿´¾ð¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£²ó¤Ï¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÖ¤¤¤«¤ó¤¶¤·¡×¡Ö²ÖÇäÌ¼¡×¡Ö¤«¤´¤«¤¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¼«É®Éè¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥½¥×¥é¥Î¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥Ô¥¢¥ÎÍÑ¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¤¿À¾ÛêÈ¬½½ºî»ì¤Î¡ÖÂçÅç¤ª¤±¤µ¡×¤È¸»¼ÂÄ«¤ÎÏÂ²Î¤Ë¤è¤ë¡Ö½Õ¤Î²Î¡×¤òÀ¤³¦½é±é¤¹¤ë¡£¡Ö²¤½£¿Í¤«¤é¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥Ú¥é¡¦¥¢¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¡Ù¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿²Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡º£¸å¤Ï¡¢µ®»Ö¤¬ÊÌÌ¾¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹É÷¤Î²Î¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ²Î¤¤¼ê¤ÈÄ°¤¼êÎ¾Êý¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£µ®»Ö¤Î¤¦¤¿¤´¤³¤í¤ò¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¸á¸å£²»þ³«±é¡£±éÁÕ¤Ï¡¢ß·ÏÂ¼ù¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë¡¢ÅÏÊÕ·òÆó¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡£¡ÊÅÅ¡Ë£°£³¡¦£³£·£¹£¶¡¦£±£¸£³£±¡£