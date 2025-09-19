ÃíÌÜ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¸õÊä GÂç³Ø¡¦¾®ÊöË¨Éö¤µ¤ó¡Ú¥ß¥¹¥µ¡¼2025ÆÃ½¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢2¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹·ÇºÜ¸¢¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤ÏGÂç³Ø¡¦Íý³ØÉô3Ç¯¤Î¾®ÊöË¨Éö¡Ê¤³¤ß¤Í¡¦¤â¤¨¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅì¾òßº¤µ¤ó¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¡§GÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î29Æü
¼ñÌ£¡§¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡¢ÆÉ½ñ
ÆÃµ»¡§½ñÆ»¡¢¥é¡¼¥á¥óÁá¿©¤¤
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¡¹¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë¶½Ì£¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³ØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤Í¦¤ò½Ð¤·¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µ¢¤êÆ»¤Ë1±ØÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æü¾ï¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢²¿»ö¤â¥×¥é¥¹»×¹Í¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Çº¤ß»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥×¥é¥¹¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¡¢²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡ª¤ÈÂª¤¨¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Ï»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ º£¸å¤Î¿³ºº¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»ä¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»¨»ï·ÇºÜ¡¢TV¥¡¼¶É¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢¥²¥¹¥È¤ä¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎTVÈÖÁÈ½Ð±é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÄ¶½½Âå¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ä¿Íµ¤»¨»ï¡ÖCanCam¡×¡ÖJJ¡×¡Önon-no¡×¡ÖRay¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»¨»ï¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤äMBS¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»²²Ã¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¤¹¤Ç¤ËÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ò゙Ä«Æü¥¢¥¹¥¯¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¡ÖCanCam¡×¤«゙·èÄê¡£º£Ç¯¤â³ØÀ¸¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ªº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢10·î2Æü¤è¤ê4¼¡¿³ºº¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢12·î13Æü¤ËÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ½¾´¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É
¢¡¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¾®ÊöË¨Éö¡Ê¤³¤ß¤Í¡¦¤â¤¨¤«¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç³Ø¡§GÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î29Æü
¼ñÌ£¡§¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡¢ÆÉ½ñ
ÆÃµ»¡§½ñÆ»¡¢¥é¡¼¥á¥óÁá¿©¤¤
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥µ¡¼2025¡×¾®ÊöË¨Éö¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¡¹¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë¶½Ì£¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³ØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤Í¦¤ò½Ð¤·¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µ¢¤êÆ»¤Ë1±ØÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æü¾ï¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢²¿»ö¤â¥×¥é¥¹»×¹Í¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Çº¤ß»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥×¥é¥¹¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¡¢²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡ª¤ÈÂª¤¨¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Ï»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ º£¸å¤Î¿³ºº¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»ä¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¡Ö¥ß¥¹¥µ¡¼¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯4¼¡¿³ºº
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»¨»ï·ÇºÜ¡¢TV¥¡¼¶É¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢¥²¥¹¥È¤ä¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎTVÈÖÁÈ½Ð±é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÄ¶½½Âå¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ä¿Íµ¤»¨»ï¡ÖCanCam¡×¡ÖJJ¡×¡Önon-no¡×¡ÖRay¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»¨»ï¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤äMBS¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»²²Ã¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¤¹¤Ç¤ËÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ò゙Ä«Æü¥¢¥¹¥¯¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¡ÖCanCam¡×¤«゙·èÄê¡£º£Ç¯¤â³ØÀ¸¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ªº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢10·î2Æü¤è¤ê4¼¡¿³ºº¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢12·î13Æü¤ËÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ½¾´¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û