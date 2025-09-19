M!LK±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç¡ÈÍê¤ê¹ç¤¤¡É¤ÇÄ©¤ó¤ÀBLºîÉÊ µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿½éÆü¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡Ú¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û9·î21Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡×¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±öºêÂÀÃÒ¡Ê¤·¤ª¤¶¤¡¦¤À¤¤¤Á¡¿25¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤´¡¿25¡Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ð¡¹¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç¤¬¥¥¹À£Á°
¡½ ½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±öºê¡§½éÂÐÌÌ¤Ï¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¢²ì¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é²ÃÆ£¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡£¼Ö¤Î³°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¢¤ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¤¢¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ê»Ò¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤È¤Ê¤é°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤á¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â·ë¹½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¿§¡¹¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÀÃÒ¤¯¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤â»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä
±öºê¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÂÀÃÒ¤¯¤ó¤â¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÏÃ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Íê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ÈºÇ½é¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
²ÃÆ£¡§¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±öºê¡§¤Ê¤µ¤¹¤®¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±öºê¡§¤Û¤È¤ó¤ÉÂæËÜ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ »£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±öºê¡§°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÂ¿¼ñÌ£¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤¯¤ó¤ÏÄà¤ê¤È¤«¥¥ã¥ó¥×¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡£ËÍ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«¡¢Î¹¹Ô¤âÍÌ¾¤É¤³¤í¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¤½¤Î°ã¤¤¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¡§ËÍ¤â°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿²¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£M!LK¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¿²¤¿¤éµÕ¤Ë¥À¥á¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±öºê¡§¤¹¤´¤¤¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§Îã¤¨¤ÐËÍ¤Ï¼¢²ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤â¼¢²ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¼¡¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë³è¤«¤¹¡£Èà¤Ï¼¡¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤ËµÙ¤à¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶ËÃ¼¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ BLºîÉÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±öºê¡§½éÆü¤Ë°ì½ï¤Ë¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡©
²ÃÆ£¡§³Î¤«¤Ë¡ª¡Ö¹Ô¤¯¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
±öºê¡§ºÇ½é¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡½ ¤½¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±öºê¡§¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤ÎÏÃ¤È¤«¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢M!LK¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§µÕ¤Ë¤½¤³¤Ç¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¡×¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥¿¥¯¥ß¤È¥®¥¤¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»£±ÆÃæ¤ËÁê¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§¤Þ¤º¡¢Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢±ÇÁü¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÕ¤Ë¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±öºê¡§½õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¿¤Ö¤ó²ÃÆ£¤¯¤ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¡È½õ¤±¤Þ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
²ÃÆ£¡§¤¨¡ª²¿¡ª¡©
±öºê¡§ËÍ¡¢¸½¾ì¤Ç¡È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹·¸¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª²ÃÆ£¤¯¤ó¤Ï³Ú²°¤È¤«¤Ç¶¦±é¼Ô¤µ¤ó¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»£±Æ¾ì½ê¤ËÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¸Æ¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö²ÃÆ£¤¯¤ó¡¢¤â¤¦»£±Æ»Ï¤Þ¤ë¤è¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§³Î¤«¤Ë¡ªº£»×¤¤½Ð¤¹¤È¤½¤¦¤À¤ï¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡ª
¡½ ±öºê¤µ¤ó¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬Â¾¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±öºê¡§ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¢þ¢þÊ¬¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Àè¤Ë»£±Æ°ÌÃÖ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤¯¤óÍè¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÃÆ£¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¿¡ª
±öºê¡§Ä¹Âæ»ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²ÃÆ£¤¯¤ó¤¬ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
²ÃÆ£¡§¤½¤ì¤Ï»ä¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£ºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÆó¿Í¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
±öºê¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈá¤·¤ß¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï²¿¤«¤ò¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§ËÍ¤Ï¤È¤³¤È¤óÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢²óÉü¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
±öºê¡§¼ºÎø¤À¤Ã¤¿¤é¼ºÎø¥½¥ó¥°¤È¤«¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¡©
²ÃÆ£¡§¤½¤³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤äÍ§¾ð¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉÔ²º¤Ê²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤È¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥³¡¼¥É¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
±öºê¡§¤½¤ìÎÉ¤¤¤«¤â¤Í¡ª¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤ë¤è¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤Ã¤Æ¡£
²ÃÆ£¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡×¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±öºê¡§¡ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä³èÆ°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥À¥á¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Êý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£º£¤â¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì´¤òÄü¤á¤ºÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ Â³¤±¤Æ¤¤Æ³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±öºê¡§ËÍ¤¿¤ÁM!LK¤Ï¡¢EBiDAN¤ÎÃæ¤Ç¤â²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¡È¥¥é¥¥é¤·¤¿²¦»ÒÍÍ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½Ð¤»¤ë¿§¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î»þ¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´ÊÔ¥µ¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÄ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î¿§¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢A¥á¥í¡¦B¥á¥í¤È¤«¤ÏM!LK¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡È½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥É¥ê¡¼¥à¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë±Ñ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤È¤«¡£ËÍ¤ÎÍýÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«1¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ë¹½¡¢·ø¼Â¼çµÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡§²Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃµ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤ë¥«¥é¥ª¥±¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎý½¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î°ÂÄê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
±öºê¡§¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Ã¤Æ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©
²ÃÆ£¡§2Æü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±öºê¡§¤¹¤´¤¤¡ª
²ÃÆ£¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä»£±Æ¹ç´Ö¤«¤é¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤òË«¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ÃÆ£¡§ÂÀÃÒ¤¯¤ó¤Ï¥»¥ê¥ÕÎÌ¤âÂ¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Î¸òÂå¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
±öºê¡§ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÄ¾¤Ç¡¢Ì²¤¿¤¤»þ¤ÏÌ²¤¿¤¤¡¢¸µµ¤¤Ê»þ¤Ï¸µµ¤¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÃÆ£¤¯¤ó¤Ï¡¢Ä«¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì²¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â°§»¢¤ÎÀ¼¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ä
±öºêÂÀÃÒ¡§±üÅÄ¿¿è½
²ÃÆ£Âç¸ç¡§°ËÅì¿¿Èþ
1992Ç¯¤Ë´©¹Ô³«»Ï¤·Îß·×500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¾®Àâ¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£Á´28´¬¤Î´°·ë¸å¤â´°Á´ÈÇ¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤äÉñÂæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¯¥ß¡Ê±öºê¡Ë¤È¥®¥¤¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´ÎÀÀ©ÃË»Ò¹»¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿ð¡¹¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ãÊüÁ÷³µÍ×¡ä
BS¥Õ¥¸¡§2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ¡Á¡ÊËè½µ³Æ1ÏÃÊüÁ÷¡Ë
FOD¡§2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ¡Á¡ÊËè½µ³Æ£±ÏÃÇÛ¿®¡Ë
¢¨TVerÇÛ¿®¤¢¤ê
2000Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢TBS¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È-Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×¡Ê2025¡Ë¡¢MBS¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê2024¡Ë¡¢ABC TV¡Ö¥¬¥ÁÎøÇ´Ãå½Ã¡×¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈMILK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£12·î6Æü¤«¤é¡ØMILK ARENA TOUR 2025-2026 ¡ÖSMILE POP¡ª¡×¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åìµþ¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¡¦11Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2000Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×»³±¸ÀÚ¹ñ¹Ìò¤ä¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×¤Î»Í½½Êª½½»ÍÌò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£CX¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
