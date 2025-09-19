¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢Switch2¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥óZA¡×¥»¥Ã¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢Nintendo Switch 2ËÜÂÎ¤ÎÃêÁªÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡±þÊç¾ò·ï¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Þ¤Ç¤ËÂà²ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡±þÊç¤Ï1¿Í1²ó¤Þ¤Ç¡£¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë ¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É ¥»¥Ã¥È¡×¤È¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡×¡¢¡ÖNintendo¡¡Switch¡¡2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡ËPokemon¡¡LEGENDS¡¡Z-A¡¡Nintendo¡¡Switch¡¡2¡¡Edition¡¡¥»¥Ã¥È¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤Î¤ß±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁª·ë²ÌÄÌÃÎÆü¤Ï9·î23Æü¡£¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¤Ï10·î3Æü¤«¤é10·î9Æü¡Ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥óZA¡×¥»¥Ã¥È¤Ï10·î16Æü～10·î22Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥Û¥Óー¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÃêÁªÈÎÇäÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë ¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É ¥»¥Ã¥È
Nintendo¡¡Switch¡¡2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡¡Pokemon¡¡LEGENDS¡¡Z-A¡¡Nintendo¡¡Switch¡¡2¡¡Edition¡¡¥»¥Ã¥È
Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë