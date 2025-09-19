¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡×¤ÎµÇ°ÀÚ¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ªÁÏ´©50¼þÇ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¥ã¥é¤¬Áª¤Ù¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Îµ¡´Ø»ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö·î´©¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡×¤ÎÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥àÀÚ¼ê¡×¤È¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¤¤Á¤´¿·Ê¹50¼þÇ¯ ¥Õ¥ì¡¼¥àÀÚ¼ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¼õÃí¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡1975Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Îµ¡´Ø»ï¡Ö¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡×¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²áµî¤Î¿Íµ¤É½»æ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥àÀÚ¼ê¡×¤È¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¿·Ê¹50¼þÇ¯ ¥Õ¥ì¡¼¥àÀÚ¼ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê7150±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥àÀÚ¼ê¤Ï¡¢1¥·¡¼¥È¤Ë¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Î110±ßÀÚ¼ê¤¬10ËçÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¤ÎÎòÂåÉ½»æ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ä¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤Î²¦ÍÍ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÚ¼êÂæ»æ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¡¢50¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥È¤òÁ´ÌÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÚ¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¤È50¼þÇ¯¥¢¡¼¥È¤ÎÁ´9¼ïÎà¤Ç¡¢Î¢Â¦¤ÏÉ½»æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤Ç50¼þÇ¯¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤¤¤Á¤´¿·Ê¹50¼þÇ¯ ¥Õ¥ì¡¼¥àÀÚ¼ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°0»þ15Ê¬¤«¤é¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¼õÃí¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Ï2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£