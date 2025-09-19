¥Ó¡¼¥Õ¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ç»¸ü¤Ê¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿de¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼
2025Ç¯9·î22Æü(·î)¡¢¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤«¤é¡Ö¥Ñ¥¹¥¿de¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷¡×¤¬¿·È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ë¹áÌ£ÌîºÚ¤ä¥È¥Þ¥È¤òÍø¤«¤»¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¹¥¿de¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á¡¡¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÉ÷¡¿¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷¡¡2025/9/22¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦¿·È¯Çä | ¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ñ¥¹¥¿de¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷¡×¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥Ó¡¼¥ÕÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¡£¤«¤ä¤¯¤Ë·Ü¡¦ÆÚÌ£ÉÕÆù¤½¤Ü¤í¤È¶Ì¤Í¤®¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1¿©Åö¤¿¤ê428kcal¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ÆÂÞ¤ò2¤Ä¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤òÆþ¤ì¡¢5Ê¬ÂÔµ¡¡£
5Ê¬¸å¡¢ÅòÀÚ¤ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤ªÅò¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤òÁ´Éô³«¤±¡¢¹áÌ£Ìý¤òÅêÆþ¡£
¤è¤¯¤Û¤°¤·¤ÆÌÍ¤ËÍí¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ»Å¾å¤²¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯º®¤¼¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ó¡¼¥Õ¥½¡¼¥¹Ì£¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê±ö¿É¤µ¤äÀå¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÀÌ£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ó¡¼¥Õ¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤Î¹á¤ê¤¬Ç»¸ü¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§Åª¡£ÌÍ¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¤Ç¡¢¿å¤òµÛ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ö¤è¤Ö¤è¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¥¿de¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´256±ß¤Ç¤¹¡£
Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡¢12¸ÄÆþ¤ê¤¬ÀÇ¹þ3318±ß(1¸Ä¤¢¤¿¤ê276±ß)¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯ ¥Ñ¥¹¥¿DE¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼É÷ 95g ¡ß12¸Ä : ¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò