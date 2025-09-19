Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¥»¥«¥ª¥ï¡¢RADWIMPS¡Ä½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¥¢¥ó¥°¥é¤Î½÷²¦¡É
19ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿9·î6Æü¤Ë¡¢À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤ÁõÂ«»Ñ¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤¿Ãæ¿´µ·¼°¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¤ª¿¶Éñ¤¤¤¬ÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
À®Ç¯¼°¤ËÈ¼¤¦°ìÏ¢¤Îµ·¼°¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢16ÆüÌë¤Ë¤Ï¼¡»Ð¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ë¤´Î×ÀÊ¡£¤ªÆóÊý¤ÇÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤äÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤Ê¤É¤ò´ÑÀï¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÇï¼ê¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£¸å¤Ï³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¤´¸øÌ³¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÁÇ´é¡É¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÈÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤Ç3Ç¯´ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿3¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤È²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤äÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ð±é¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·îÅç¤Ë¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤È¤¤¤Þ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãç¤À¤È¤¤¤¤¡¢°ì¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡Ø3Ç¯´Ö¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÆÍ§¤Î°ì¿Í¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡ÖRADWIMPS¡×¤ä¡ÖSEKAI NO OWARI¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Î®¹Ô¤Î²»³Ú¤Ë¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤é¤ì¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¡É¤È¤·¤ÆÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÈÍ§¾ð¤ò°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¤´Í§¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É³ØÀ¸À¸³è¤òëð²Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡È¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¡É¤Ï¡¢40Ç¯Á°¤ËÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Éã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Ç¤ÏË¡³ØÉô¤òÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸Êª³Ø¤Ø¤Î¤´´Ø¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¤ªÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡Ø¼«Á³Ê¸²½¸¦µæ²ñ¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥®¥¿¡¼¤ä¥«¥á¥é¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡Ç85Ç¯11·î¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿À®Ç¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡Ø¿·Å·¹Ä²È¤Î¼«²èÁü¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤è¤ê°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹¾Íø¥Á¥¨¥ß¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Ú¡¼¥¸¤Î»ý¤Á²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥À¥¤¥Ê¡¦¥·¥ç¥¢¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀõÀî¥Þ¥¡£ÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Ï¸«¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø³¹¤ÎÅô¡Ù¤È¤«¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤È¤«¡×
µ¼Ô¤«¤é¡Ö²û¤«¤·¤¤Ì¾Á°¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ø¥ª¥¸¥ó¤¯¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¿¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»þÂå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤¿ÀõÀî¥Þ¥¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»û»³½¤»Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡Ç69Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡Ù¡Ø¤«¤â¤á¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡£¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÉþ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡È¥¢¥ó¥°¥é¤Î½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢¡Ç10Ç¯1·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¸å¤âÅÁÀâÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¡È¹¥¤¡É¤òÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤´»ÑÀª¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£