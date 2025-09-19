¸þ°æ¹¯Æó¡õ¥Þ¡¼¥ÁW¼ç±é¡ØDating Game¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ¡¡Åìµþ¡¢Âçºå¡¢³¤³°¤Ç¤â¡Ä°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤âÅ¸¼¨
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡ØDating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§30¹¹¿·¡¿Lemino¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¸þ°æ¤ÏÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£µÓËÜ¤Ï¶»¥¥å¥ó¿·À¤ÂåBL¥É¥é¥Þ¡ØCutie Pie¡Ù¤ä¡ØClose Friend¡Ù¤Ê¤É¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉµÓËÜ²È¡¦Maya¡¢All-Write Team¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Î¡¢¥Ò¥ë¡Ê¥Þ¡¼¥Á=¥Á¥å¥¿¡¼¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤È¤¤¤¦½÷À¥¥ã¥é¤ÎÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¡ÖYuka¡×¤Ë°¦¤È¼«¿®¤ò¤â¤é¤¤¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤ò³«È¯¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿´°àú¤¹¤®¤ë¡¢Îä¹ó¤Êµ´¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¡Ê¸þ°æ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¡¢¥Ú¥¤(¥æ¥É)¤È¥Ñ¥Ã¥È(¥Õ¥ë¡¼¥¯)Ã£¤ÎÎø°¦¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈºÌ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤¢¤È2ÏÃ¤ÇºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥¤¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±½ê¤Ç¤Ï¥Ò¥ë¡ß¥¸¥å¥ó¥¸¡¦¥Ù¥¤¡ß¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤ä2¿Í¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëPRISMSTAR THAILAND¼Ò¤Î¼Ò°÷¾Ú¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¥Ò¥ë¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥éYuka¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë°áÁõ¡¦¾®Æ»¶ñ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¢§¥Þ¥ó¥¬Å¸ ½ÂÃ«¡ÊÅìµþ¡Ë
10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡OPEN ¸áÁ°10»þ¡¿CLOSE ¸á¸å9»þ
¢§¥Þ¥ó¥¬Å¸ Å·²¦»û¡ÊÂçºå¡Ë
11·î5Æü(¿å)¡Á11·î30Æü(Æü)¡¡OPEN ¸áÁ°10¡§30¡¿CLOSE ¸á¸å8¡§30
