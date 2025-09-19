´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¡¢Âè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®·èÄê¡¡¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ÒW ¼ç±é¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹Éüµ¢ºî
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤¬¡¢FOD¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô¡ÊÇÛ¿®¤«¤é10Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤ÆÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤è¤êÂè1ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¾Ð´é¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò
¡¡Æ±ºî¤Ï5Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢º£Ç¯ÂçÃíÌÜ¤ÎÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡£¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤é¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢½éÎø¤Î¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ëÆ£¤äí´í°¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø°¦¤â¿ÍÀ¸¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¸¤¤Îø¤Î»×¤¤½Ð¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢²¹¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥®¥å¥Ã¤È¿´¤¬ÄË¤àÀÚ¤Ê¤µ¤òÈë¤á¤¿¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®Ä¾Á°¤Î8·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢À¾Éð¿·½ÉPePeÁ°¹¾ì¤Ë2¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¡¢2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Û¤«¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·Âçµ×ÊÝ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢FOD¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦19Æü¤è¤ê¥É¥é¥ÞÂè1ÏÃ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¸á¸å11»þ35Ê¬¤«¤é¤ÏÂè5¡¦6ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÏÁá¤¯¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤«¤Ä¤Æ»ÒÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡Ë¡£¤Ä¤é¤¯¶ì¤·¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥Ø¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿½éÎø¤Î¿Í¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡Ë¤ÎÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ë¤è¤ê½½Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ºÆ²ñ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¥Ø¤Ï¥¸¥§¥è¥ó¤ÎË¬Ìä¤ÎÍýÍ³¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Èà½÷¤Î»Å»ö¤Î¾º¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥§¥è¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éºÆ¤Ó2¿Í¤Î»õ¼Ö¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¢£1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¥Ø¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼«¿È¤Î²Ö²°¤ÎÁ°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍµÊ¡¤Ê²È¤Î¤ª¾îÍÍ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êË×Íî¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°ì¼Ò°÷¤Ë¡£Ã´ÅöÇÐÍ¥¥Æ¥ê¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ß¥ç¥ó¡Ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Ï¥Ø¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¶¦¤Ë²¹¤«¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¡þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù³µÍ×
Ëè½µ¶âÍË¡¡¸á¸å11»þ35Ê¬¤è¤êFOD¤Ë¤Æ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë
½Ð±é¡§¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¡¤Û¤«
±é½Ð¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¡¢µÓËÜ:¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ò¥ç¥ó
