¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤ØÀ¼¿Ì¤ï¤»´¶¼Õ¡¡²ñ¸«Á°¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼·¯¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£²ñ¸«Á°¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂ©»Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼·¯¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï2006Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ(Á´ÂÎ7ÈÖÌÜ)»ØÌ¾¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£µ¨7·î3Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏMLB¤Î¸½ÌòÅê¼ê¤È¤·¤Æ3¿ÍÌÜ¡¢»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Ä¹ÃË¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼·¯¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼·¯¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ú¤¯¥Î¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡£¡Öº£Ç¯1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢(ºÊ¤Î)¥¨¥ì¥ó¤ä²ÈÂ²¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë°úÂà¤Î»þ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤é²ÈÂ²¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ñ¸«ÅöÆü¤Ë¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡£¡Ö(µå¾ì¤Ç)À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¼øÆý¤·¡¢7²ó¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¡¢¥«¥Ð¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥²¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¡Ö¤Ä¤é¤¤ÇÔÀï¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Î¶È¤ËÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê¤²¤ë»Ñ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Æ¼«¿È¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿É×¿Í¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤¿Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£