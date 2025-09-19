¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ë¡¼¥¡¼»û²¬º»Ìï¹á¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£¡×¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¼ó°Ì¤È2º¹¡¡¡Ö¿À¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤â½Ð¤¿¡ª
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡¿·Æî°¦ÃÎCCÈþÉÍC¡á6600¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î»û²¬º»Ìï¹á¡Ê23¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î7°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡5ÈÖ¤Ç2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£Â³¤¯7ÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ü¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢Âè2ÂÇ»Ä¤ê127¥ä¡¼¥É¤ò8I¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¡Ö¿À¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Î15ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢Âè2ÂÇ¤ò¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Âè3ÂÇ¤ò3¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£Ãå¼Â¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤ä¤ï¡Á¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤ÎNEC·Ú°æÂô72¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Û¤Ê¤Õ¤êÂçºîÀï¡×¤ÇÂè2Æü¤Ë¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÇÄ©¤ó¤À¡£¡ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ë²¿¤Ç¥ß¥¹¤ë¤Í¤ó¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Îý½¬¤Ï¼ñÌ£¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ñÌ£¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡È¼ñÌ£¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£Àè½µ¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¹¥¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÎºÇ½ªÆü¡Ê14Æü¡Ë¤Ï23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£²ñ¾ì¤Î°ñ¾ë¸©ÂçÀöGC¤«¤éÂçºå¤Þ¤Ç¼Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£23»þ30Ê¬¤´¤íµ¢Âð¤·¡¢¡Ö²È¤Ç¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢24»þ±Û¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ëÂç²ñ¡£¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼ÂÇ¤¿¤º¤Ë¤¤¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£