¡¡¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯¡Êº´²ì¸©¸¼³¤Ä®¡Ë¤Î¾å¶õ¤Ç7·î¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿»°¤Ä¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´²ì¸©·Ù¤ÎÊ¡ÅÄ±ÑÇ·ËÜÉôÄ¹¤Ï19Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Î¸÷¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¥ó3µ¡¤¬Èô¹Ô¡×¤ÈÃÇÄêÅª¤ËÈ¯É½¤·¡¢¸å¤Ë¡Ö»°¤Ä¤Î¸÷¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢¸÷¤¬Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î¥ë¡¼¥È¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄ°¼è¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ÎÀººº¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¸÷¤ÏÀÖ¿§¡¢Çò¿§¡¢ÎÐ¿§¤Î»°¤Ä¤Ç¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬Â¾¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë°ÌÃÖÅô¤ÎÈ¯¸÷¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£