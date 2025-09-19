¡Ö¥¢¥Û¤Ê¤ó¤«¡©¡×ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬´ßÅÄ¡¦ÀÐÇËÀ¯¸¢¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¡×È¯¸À¤Ç¡È¹ñÌ±¤È¤Î¥º¥ì¡ÉÏªÄè
¡¡10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¼¡´üÁíºÛ¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢9·î22Æü¤Î¹ð¼¨¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÎ©¸õÊä¤¬½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¼ºÎé¡×ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÎÓË§Àµ»á¤ÎºÊ¤ÎÃåÊª»Ñ
´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤òÈ¯É½
¡¡¤Þ¤º¤Ï9·î10Æü¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÁíºÛÁª¤ØÀµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë»Ý¤òÉ½ÌÀ¡£ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶âÁÏÀß¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿9·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÎÓ¸µÂç¿Ã¤ÎÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¡£¹µ½ü¤Î¤¢¤êÊý¤äÀÇÎ¨¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤á¤¿¡¢ÀÇ¶âÌÌ¤Ç¤Î¼ã¼Ô¤äÆ¯¤¯À¤Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö9·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÈºÇÍÎÏ¸õÊä¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¤Ë¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢À¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤ÏÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡³èÈ¯¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢18Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤À¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬Ì´¤È´õË¾¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1¡óÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤ÎÄêÃå¤ä¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ÎºÆ·ú¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÅÞ²þ³×°Æ¡¢¼ç¤ËÄã¡¦Ãæ½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡ØÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ù¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²±¡Áª¤ÎºÝ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸½¶âµëÉÕ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
´ßÅÄ¡¦ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¡×È¯¸À
¡¡¿ô¡¹¤ÎÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡£´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î2Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤«¤é¡¢Î¾À¯¸¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡Ö¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·À¤´Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¡È´ßÅÄ¡¦ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ô¤½¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËÉÔËþ¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤éÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ã¤ó¤È¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÌÌÜ¤À¡£º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÁ´¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¹ñÌ±¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¡¦²òÁüÅÙ¤¬Äã¤¹¤®¡£¥¢¥Û¤Ê¤ó¤«¡©¡Õ
¡Ô´ßÅÄ¡¦ÀÐÇËÏ©Àþ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÁ´Á³´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¹ñÌ±¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£