¸½¶â¤òÍ¹ÊØ¼õ¤±¤ËÆþ¤ì¤ë ¶âÂô»Ô¤Î20ÂåÃËÀ ·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¸½¶âÌó2500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
¶âÂô»Ô¤Î20ÂåÃËÀ¤¬·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¸½¶â¤ª¤è¤½2500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯7·î¡¢¶âÂô»Ô¤Î20ÂåÃËÀ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¸ýºÂ¤«ÌÈµö¾Ú¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ç·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢·Ù»¡¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ¹ÊØ¼õ¤±¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½¸¹çÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¸½¶â¤òÆþ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½2500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÏÃ¤Ï³¤³°¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò°ÍÑ¤·¤¿º¾µ½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µ¹æ¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£