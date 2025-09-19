°û¼ò±¿Å¾¤ÇµÕÁö¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·ÃËÀ»àË´¡¡´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¡ÊÅö»þ18¡Ë¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»Ï©¤òµÕÁö¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃËÀ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£µÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤ÎÀª¤¤¤Ç³¹Åô¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯9·î¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Çµ¯¤¤¿¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ18ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»þÂ®¤ª¤è¤½125¥¥í¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤·¤ÆÊÌ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎË¥Ã«ÌÐ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ51¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡ÖÄä»ß¤ä¡¢½ù¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤¬30¥¥í¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»Ï©¤ò¡¢À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇµÕÁö¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§¤á¡¢µá·ºÄÌ¤êÄ¨Ìò9Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÈ½·è¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£