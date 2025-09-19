Å·³¤Í´´õ¡¡BSÄ«ÆüÆÃÈÖ¤Ç¸ÅÂå°äÀ×¤ò¼èºà¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë²¹¸ÎÃÎ¿·¡×º£¤ÎÊë¤é¤·¤ÇÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤Îµ¤ÉÕ¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç10·î25Æü¤«¤é2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëBSÄ«ÆüÆÃÈÖ¡Ö¿Í¤Ï2000Ç¯Á°¤ò¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¡¡Å·³¤Í´´õ¤È¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2000Ç¯Á°¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å·³¤¤¬¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î°äÀ×¤ò½ä¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡£6Æü´Ö¤ËµÚ¤Ö¸½ÃÏ¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤°ì¿Í°ì¿Í¤òµ²¤¨¤µ¤»¤º¤ËÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬2000Ç¯Á°¤Ë¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í¤¬¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ïº£¤â2000Ç¯Á°¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤â¥Ý¥Ä¥ê¡£¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³°½Ð¤·¤ÆÊª»ö¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¿Í´Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Þ´¶¤ä´¶¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«²ü¤·¤¿¡£¸ÅÂå°äÀ×¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¤«¤é¤³¤½µ¤ÉÕ¤¤¤¿³Ø¤Ó¤äÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤Ë²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¼èºà°Ê³°¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿©¤ÙÊª¡¢Á´Éô¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃËÀ¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£À¼¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤âÍ¶¤Ã¤¿¡£¡¡