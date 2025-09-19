´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬ºÇÂ¿¹¹¿·¡¡631²¯±ß¡¢24Ç¯ÅÙ
¡¡´ë¶È¤¬2024Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ø´óÉÕ¤·¤¿³Û¤Ï¡¢Ìó631²¯4ÀéËü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÈæ1.3ÇÜ¡£´óÉÕ·ï¿ô¤Ï1.3ÇÜ¤Î1Ëü8457·ï¤Ç¡¢¶â³Û¡¢·ï¿ô¤È¤âÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿16Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æâ³ÕÉÜ¤¬19ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¤·¤¿´ë¶È¿ô8464¤È¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¿ô1590¤â²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£»È¤¤Æ»¤Ï¡¢ÃÏ°è»º¶È¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Î¿¶¶½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î376²¯4210Ëü±ß¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬113²¯6580Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎÊÌ´óÉÕ³Û¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬41²¯430Ëü±ß¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£