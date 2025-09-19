¾®Âì¿å²»¤È¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ó°Ì¡¡Åì³¤½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè1Æü¡Ê19Æü¡¦°¦ÃÎ¸©¿·Æî°¦ÃÎCC¡á6600¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë27ºÐ¤Ç¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Î¾®Âì¿å²»¤¬¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢¹âÌî°¦É±¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢¿¹°æ¤¢¤ä¤á¤Î4¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡·ê°æ»í¤È¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢»û²¬º»Ìï¹á¤Î3¿Í¤¬68¤Ç7°Ì¡£Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï69¤Î10°Ì¤Ç¡¢ÎëÌÚ°¦¡¢²ÏËÜ·ë¤é¤ÈÄÉ¤¦¡£¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤Ï70¤Ç18°Ì¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡1800Ëü±ß¡¢½Ð¾ì106Áª¼ê¡á¥¢¥Þ5¡¢ÆÞ¤ê»þ¡¹À²¤ì¡¢µ¤²¹27.1ÅÙ¡¢ÅìÆîÅì¤ÎÉ÷4.0¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°4455¿Í¡Ë