¡Ú¸òÄÌ¾ðÊó¡Û9·î21Æü(Æü)¡ÖÆ£ºêÈ¬ÚÙµÜÎãÂçº× ¿À¹¬¹ÔÎó¡×¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¡©¥Ð¥¹¤ä»ÔÅÅ¡¢Å´Æ»¤Ï¡©·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸òÄÌµ¬À©¤ä¥À¥¤¥ä¡ÚÃÏ¿Þ¡¦°ìÍ÷¡Û
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ£ºêÈ¬ÚÙµÜ¤ÎÎãÂçº×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ö¿À¹¬¹ÔÎó¡×¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ï¸áÁ°5»þ～¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤Ç¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤¬¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¡©¡¡21Æü(Æü)¤Î¸òÄÌµ¬À©¡¡Ä«¿ïÊ¼¡¦Í¼¿ïÊ¼
¤Þ¤¿¡¢²¼ÄÌ¡¦¾åÄÌ¡¦¿·»Ô³¹¥¢ー¥±ー¥É¡¢¾ë¸«Ä®ÄÌ¤ê¡¢»°Ç¯ºäÄÌ¤ê¤Ï½ªÆü¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÍÑÆ»Ï©¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°6»þ½ÐÈ¯¤Î¡ÖÄ«¿ïÊ¼¡×¤È¡¢¸á¸å2»þ½ÐÈ¯¤Î¡ÖÍ¼¿ïÊ¼¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¸òÄÌµ¬À©¿Þ¤ÈÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ä«¿ïÊ¼¡Ê¸áÁ°6»þ½ÐÈ¯¡Ë¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö
A Æ£ºêµÜ»²Æ»¼þÊÕ: ¸áÁ°5»þ～¸á¸å9»þ
B Ãæ±û·Ù»¡½ð¼þÊÕ: ¸áÁ°5»þ～¸áÁ°9»þ
C ¹Ä®¼þÊÕ: ¸áÁ°5»þ50Ê¬～¸áÁ°10»þ
D ÊÂÌÚºä¡¦¾åÄÌ¼þÊÕ: ¸áÁ°5»þ50Ê¬～¸áÁ°10»þ30Ê¬
E ²¼ÄÌ¡¦¥µ¥ó¥íー¥É¼þÊÕ: ¸áÁ°6»þ10Ê¬～¸á¸å0»þ30Ê¬
F ²ÖÈª¸ø±à¼þÊÕ: ¸áÁ°6»þ30Ê¬～¸á¸å1»þ
G º°²°º£Ä®¼þÊÕ: ¸áÁ°6»þ～¸á¸å1»þ
H ·ÄÆÁ¾®³Ø¹»¼þÊÕ: ¸áÁ°6»þ30Ê¬～¸á¸å1»þ
Í¼¿ïÊ¼¡Ê¸á¸å2»þ¤´¤í～¡Ë¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö
① ¸æÎ¹½ê～Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶É: ¸á¸å1»þ30Ê¬～¸á¸å8»þ
② ºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¼þÊÕ: ¸á¸å1»þ30Ê¬～¸á¸å8»þ
③ ¶ä°ÉÄÌ¤ê¼þÊÕ: ¸á¸å1»þ45Ê¬～¸á¸å8»þ15Ê¬
④ ¾ëÅìÄ®ÄÌ¤ê¼þÊÕ: ¸á¸å2»þ～¸á¸å8»þ25Ê¬
⑤ °ÂÀ¯Ä®ÄÌ¤ê¼þÊÕ: ¸á¸å2»þ～¸á¸å8»þ30Ê¬
⑥ ÇòÀî¸ø±à¡¦¹Ä®¼þÊÕ: ¸á¸å2»þ30Ê¬～¸á¸å9»þ
⑦ Æ£ºêµÜ¼þÊÕ: ¸áÁ°5»þ～¸á¸å9»þ
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø
³Æ¼Ò¡¢ÅöÆü¤ÏÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤¬À¸¤¸¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëÊØ¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¡§·ò·³È¯¤Î»ÏÈ¯¤ò30Ê¬Áá¤á¡¢Æü¡¦½Ë¥À¥¤¥ä¤«¤é33ÊØÁýÊØ¤·¤Æ±¿¹Ô
·§ËÜÅÅÅ´¡ÊÅ´Æ»¡Ë¡§¸áÁ°5»þ～6»þÂæ¤ËÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¡¢°Ê¹ß¤ÏÊ¿Æü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô
·§ËÜÅÅÅ´¡Ê¥Ð¥¹¡Ë¡§µÙ»ß¤Î¥Ð¥¹Ää¤¢¤ê
»º¸ò¥Ð¥¹¡§µÙ»ß¤Î¥Ð¥¹Ää¡¦±ª²ó±¿¹Ô¶è´Ö¤¢¤ê
·§ËÜ¥Ð¥¹¡§ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ô
·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹¡§µÙ»ß¤Î¥Ð¥¹Ää¡¦±ª²ó±¿¹Ô¶è´Ö¤¢¤ê