£¶ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤Î¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î¿¢Ìî²ÂÆà»á¡¢¹â²¬»ÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¡¡É×¤Ï¸©²ñµÄ°÷
6ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤á¤«¤Ê¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¿¢Ìî²ÂÆà»á¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉÙ»³¡¦¹â²¬»ÔµÄÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿¢Ìî»á¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢À¼ÌÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿¢Ìî²ÂÆà²þ¤á¡Ø¤¦¤¨¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¹â²¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢µ¼ÔÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¹â²¬¤Ë½»¤à½÷À¤ÎÀ¼¤ò¡¢¹â²¬»ÔÀ¯¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ø¹â²¬¤Ë°¦¤È¾Ð´é¤ò¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÊì¿´¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÅöÁ³°ú¤Â³¤·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤á¤«¤Ê¡×¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢7ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Êì¿´¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿´¤ÎÅèÀîÉð½¨»á¡Ê47¡Ë¤Ï¿¢Ìî¤ÎºÊ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÅèÀî»á¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ìÃË°ì½÷¡£ÅèÀî»á¤Ï¹â²¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉÙ»³¸©µÄ²ñµÄ°÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆµÄ°÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÊý¤Ï´Ø¤¢¤Ä¤·¡Ê46¡Ë¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¢Ìî²ÂÆà²þ¤á¡Ö¤¦¤¨¤Î¤«¤Ê¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¹â²¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢µ¼ÔÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬¤Ë½»¤à½÷À¤ÎÀ¼¤ò¡¢¹â²¬»ÔÀ¯¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¹â²¬¤Ë°¦¤È¾Ð´é¤ò¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¿´¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹â²¬°¦¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅèÀîÉð½¨¸©µÄ²ñµÄ°÷¤È¤È¤â¤ËÆó¿Í»°µÓ¤ÇÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¿´¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÅöÁ³°ú¤Â³¤·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ø¤Î¸æÍý²ò¤â»ò¤ê¡¢°ú¤Â³¤SNSÅù¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¹¬¿Ó¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î18Æü
¤¦¤¨¤Î¤«¤Ê