¡ÚÃæÆü¡ÛÃæÅÄæÆ¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥º¥é¥ê¡ª¡¡µå¾ì´Ø·¸¼Ô¤â¾×·â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤ë£±£¹Æü¤ÎÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î£±³¬ÄÌÏ©¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤äµå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£ÃæÆü´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¸á¸å£²»þ²á¤®¤Î»þÅÀ¤Ç£±£µ£°°Ê¾å¤Î¸ÕÄ³Íö¤ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤¬µå¾ì¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Î£³µåÃÄ¤Ç£±£¸Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â£²£°£±£³Ç¯¡¢£±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤áµð¿Í¤ÎºäËÜ¡¢ÅÄÃæ¡¢²¬ËÜ¡¢´Ý¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¡¢ËüÇÈ¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÆ£Ï²¡¢Åì¡¢»³ºê¡¢³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼¡¢Â§ËÜ¤é¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¸÷·Ê¤ÏÁÔ´Ñ¡£µå¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£