¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÄ«Çµ»³¤¬£µ¾¡ÌÜ¡¡±Ñ¹ñ¤«¤é¤Îà£Ö£É£Ð¥²¥¹¥Èá¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬½½Î¾ÊõÉÙ»Î¡Ê£³£¸¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£µ¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´ó¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÊÊõÉÙ»Î¤Ï¡Ë£±£°ºÐ¤°¤é¤¤Ç¯¾å¤À¤±¤É¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çº¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£¼ê½Ñ¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤êÈÖÉÕ¤ò»°ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢º£¾ì½ê¤«¤é´Ø¼èÉüµ¢¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡ÊÁêËÐÆâÍÆ¤Ï¡ËÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é°ìÈÖ¡¢°ìÈÖ´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ì½ê¸å¤Î£±£°·î¡Á£±£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬£³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÍèÆüÃæ¤Î±Ñ¹ñ¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¸ø¼ßÅÂ²¼¤È¸ø¼ßÉ×¿Í¥½¥Õ¥£¡¼ÈÞ¤¬¹ñµ»´Û¤Ë´ÑÀï¤ËË¬¤ì¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ÈÄ«Çµ»³¤¬£²¿Í¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä«Çµ»³¤Ï¡Ö¼èÁÈ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£