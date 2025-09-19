¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦µÜºêÍ¥¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤Á¤é¤ê ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ß¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û½÷Í¥¤ÎµÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÈþµÓ¡õ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
µÜºê¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥ÉÀÄ»³Å¹¤¬9·î20Æü¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤âÃåÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¹¥¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ä¤¤¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¼ç±é¡¦¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´Å§¡£Âç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»Ìò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µÜºêÍ¥¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª
