¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤Î¿ÍÀ¸½é»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼° ¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶·ã¤òÉ½¸½¡£¡Ö¼Â¤Ï2¥ö·îÁ°¤«¤é»öÌ³½ê¤ÎÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»öÁ°½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÈÖÄ¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅöÆü¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·ë²Ì¤Ï¥Ä¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀµÄ¾¤ËÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö2¥ö·î¤ÎÎý½¬¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÀî°ÂÆà¡¢2¥ö·î´Ö¤ÎÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ½é»Ïµå¼°¤ËÄ©Àï
