ÃÏÊýÉÂ±¡¤¬¡È1Ç¯¤Ç¿·Â´ÌôºÞ»Õ7¿Í¡É¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡ÃÀîÆâ»Ô°å»Õ²ñÎ©»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬
2000Ç¯Âå¡¢Ìô²ÊÂç³Ø¤äÌô³ØÉô¤Î¿·Àß¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÌôºÞ»Õ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌôºÞ»ÕÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢ÃÏ°èÊÐºß¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ë¤ÏÌô³ØÉô¤ò»ý¤ÄÂç³Ø¤¬¤Ê¤¯¡¢¸·¤·¤¤ºÎÍÑ´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¸©¤ÎÀîÆâ»Ô°å»Õ²ñÎ©»ÔÌ±ÉÂ±¡¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ14Ì¾¤¤¤¿ÌôºÞ»Õ¤¬È¾¸º¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éºÎÍÑ³èÆ°¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÌôºÞ»ÕÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í»öÇ¤¤»¤«¤éÌôºÞÉô¼çÆ³¤ÎºÎÍÑ¤Ø
¨¡¨¡ÀîÆâ»Ô°å»Õ²ñÎ©»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÌôºÞ»ÕÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§»ä¤¬Æþ¿¦¤·¤¿Åö»þ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ÏÌôºÞ»Õ¤¬½½Ê¬¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑ¤âÈæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÉÂÅï¤ËÌôºÞ»Õ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìô¶ÉÆâ¶ÈÌ³¤¬Ãæ¿´¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂÅïÌôºÞ»Õ¤ÎÇÛÃÖ²Ã»»¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤ò»»Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¶¥Áè¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö±¡¤Ç¤ÏÌôºÞ»Õ¤ò7¿Í¤«¤é14¿Í¤Þ¤ÇÁý°÷¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ëµá¿Í´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¿Í°÷¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï6¿Í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§Âà¿¦ÍýÍ³¤ÏÂ¾±¡¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸ÃÄÂÎ¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·ºÎÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¸½¾ì¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÀßÈ÷¤âÏ·µà²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åö»þ¤ÎÌôºÞÉô¤Î¼çÇ¤¤¬Âà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤â¤É¤³¤«ÊÄºÉÅª¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿Í»ö¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤ò²þ¤á¡¢ÌôºÞÉô¤¬Ä¾ÀÜºÎÍÑ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ëÃæÅÓºÎÍÑÃæ¿´¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡°ÊÁ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤äÂç³ØË¬Ìä¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤ËÍê¤ê¡¢ÈñÍÑ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¼¡Âè¤ËºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¡×·èÃÇ¤ò¤·¡¢½¢¿¦¥µ¥¤¥È¤Ëµá¿Í¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌô¤ò°·¤¦¥×¥í¤Ç¤¢¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éºÎÍÑ¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÅö±¡¤é¤·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞÉô¤¬ºÎÍÑ¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§ÀìÌç¿¦¤ÎºÎÍÑ¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£¿Í»ö¤¬°å»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤ÎÆÃÀ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÀìÌç¿¦¤¬ºÎÍÑ¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤âºÎÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢Âç¼êÌô¶É¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤ÏÌôºÞ»Õ¤¬¼«¤éºÎÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤ÏºÎÍÑ¤ò¿Í»öÇ¤¤»¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿Íºà¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§ÅÄîµ¤Ï²æ¡¹¤¬È¯ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌôºÞÉô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¼«ºî¤·¤Æ³èÆ°¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¤ä¤êÊý¤ÇºÎÍÑ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑ²þ³×¤Î¥«¥®¤Ï¡È¿ô»ú¤Ç¼¨¤¹ÎÏ¡É
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ºÎÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Í½»»¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§Íý»ö²ñ¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡È¿ô»ú¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íý»ö¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤éÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÌôºÞ»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀìÌç¿¦¤Ï¡¢°åÎÅÎÑÍý´Ñ¤¬¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±ÄÅª¤Ê¿ô»ú¤äÀïÎ¬¤ËÁÂ¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤«¤é°åÎÅ·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë°åÎÅ·Ð±Ä»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ô»ú¤ÈÍýÇ°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿ô»ú¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Ï¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¿ô¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤éÍâÇ¯¤Ë¼ý±×¥Çー¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¼¡¤ÎÍ½»»³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç½éÇ¯ÅÙ¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ï7¿Í¤òºÎÍÑ¤·¡¢½ù¡¹¤ËÁý°÷¤·¤Æ¸½ºß¤Ï18¿Í¤ÎÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Î¡È¥Ö¥é¥ó¥É³Êº¹¡É¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤¿¤Î¤«
¨¡¨¡½éÇ¯ÅÙ¤«¤é7¿Í¤âºÎÍÑ¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£½¢¿¦¥µ¥¤¥È¤Îµá¿Í·ÇºÜ¤À¤±¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¤¤¤¨¡¢Åö±¡¤ËÂç¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢µá¿Í¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï±þÊç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¶å½£¤Î³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌôºÞÉô¤Î²ÁÃÍ¤ò¥¤¥Á¤«¤éÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÌôºÞ»Õ¤ÎÀäÂÐ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸©³°¤Î¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ÏÌô³ØÉô¤â¤¢¤ê¿Íºà¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤é¸Æ¤Ó¹þ¤àÀïÎ¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¸©³°¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§Ã±¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉÂ±¡¤Ï¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«ËýÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÂçÉÂ±¡¤äÊÝ¸±Ìô¶É¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¿¥¤ê¤Þ¤¼¤Ê¤¬¤éÅö±¡¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄîµ¤µ¤ó¤¬³ØÀ¸¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î°ìÉô
ÂçÉÂ±¡¤È¤ÎÈæ³Ó¡§ÂçÉÂ±¡¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÀîÆâ»Ô°å»Õ²ñÎ©»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºÞ¡¦ÉÂÅï¡¦Ìµ¶ÝÄ´À½¤Ê¤É¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë
ÉÂ±¡¤ÈÊÝ¸±Ìô¶É¤Î°ã¤¤¡§ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÃí¼ÍÄ´ºÞ¤ä¥Áー¥à°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³Ø¤Ù¡¢³ØÉô¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤»¤ë¡£¾ÍèÊÝ¸±Ìô¶É¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¤½¤â¤½¤âºÎÍÑ¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¿ô¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ò³ÆÉÂ±¡¡¦Ìô¶É¤¬¼è¤ê¹ç¤¦¡ÈÁêÂÐÅª¤Ê¶¥Áè¡É¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«±¡¤Î¶¯¤ß¤À¤±¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÈæ³Ó¤ÎÃæ¤Ç°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³ØÀ¸¤È¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö±¡¤Þ¤Ç¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ²¿Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬¸«³Ø¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§¤¿¤·¤«40¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¼¯»ùÅç¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤³ØÀ¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤òÉÂ±¡¤¬ÉéÃ´¤·¡¢Î¹¹Ô´¶³Ð¤Ç¼¯»ùÅç¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¾±¡¤äÊÝ¸±Ìô¶É¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ä¡¢Åö±¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬ÌÏ¤¬Æ±¤¸ÉÂ±¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¦¾ì¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ä¶õµ¤´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤ËÍè¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡×¡Öµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡Ö¸½¾ì¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¡ÈÈ©´¶³Ð¡É¤³¤½¤¬ºÎÍÑ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Öµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î¹©É×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§»ä¤¬ÃåÇ¤¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½Ä¼Ò²ñ¤ÎÉô½ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÞ¿Ü¤ò²¹¤á¤Æ¤ªÃã¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¾åºÂ¡¦²¼ºÂ¤Þ¤Ç¤â¸·³Ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶ÈÌ³¤ËÉÔÍ×¤Ê´·½¬¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÊ§¤¤¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤É÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬°é¤Á¡¢¿Í¤¬»Ä¤ëÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê
¨¡¨¡ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡×¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¿¦¤·¤¿¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¥×¥ê¥»¥×¥¿ーÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢¿·¿Í¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤¬¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¶ÈÌ³¤òÃ´¤¨¤ë¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¶¯¤ß¤ò¿¤Ð¤¹¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥Þー¥±¥¿ー¤Î¿¹²¬µ£¤µ¤ó¤âÃø½ñ¤Ç¡ÖÀ®²Ì¤ä·ë²Ì¤Ï¶¯¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Åö±¡¤Ç¤ÏÀìÌçÌôºÞ»Õ¤äÇ§ÄêÌôºÞ»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿¦°÷¤¬Â¿¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÇÚ¤â¡Ö¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢ÎÉ¤¤½Û´Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§³Ø¤Ó¤Î»Ù±ç¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤¹¤È¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ñ³Ê¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤âÉÂ±¡¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢ÈñÍÑ¤òÁ´³ÛÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Âç³Ø±¡¤ÎÈñÍÑ¤Þ¤ÇÊä½õ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¸½¾ì¤Ë½Ð¤ë¤ÈÎ×¾²²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î×¾²¤È¸¦µæ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ö¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¿¦°÷¤ò»Ù¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò´Þ¤á¤¿³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Î¥¿¦Î¨¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¡¢°åÎÅ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ò¸«¤ë¤ÈÇ¯´Ö¤Ë2¿ÍÄøÅÙ¼¤á¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§5¡¢6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µëÉÕ·¿¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÎ¥¿¦¤ò¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊÖºÑµÁÌ³¤¬5Ç¯¤ÇÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¥¿¦¤¹¤ë¿Í¤Ï¿ô¿ÍÄøÅÙ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡5Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ÈÌ³¤Ë´·¤ì¤ÆÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¤¢¤ëÄøÅÙ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÌ¤Î´Ä¶¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤âÄêÃåÎ¨¤ò¾å¤²¤ë°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é½Ð¸þÀ©ÅÙ¤È¸¦½¤À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤É¤Á¤é¤Ë½Ð¸þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤äËýÀ´üÉÂ¾²¤ò»ý¤ÄÉÂ±¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºßÂð°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£½Ð¸þ¤¹¤ë¿¦°÷¤ÏÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾±¡¤ò´Þ¤á¤¿ÉÂ±¡Á´ÂÎ¤Î¿Íºà´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨»ºµÙ¡¦°éµÙ¤Ê¤É¤Ç¿¦°÷¤¬È´¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â½Ð¸þ¼Ô¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤Î¿Í¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡½Ð¸þ´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§´ðËÜ¤Ï1¥ö·î¤º¤Ä¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡È¸¦½¤¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÈÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¤¡É¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î´Ä¶¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö±¡¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¾»ÜÀß¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤¹¤ì¤Ð¡¢Åö±¡¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ»³»öÌ³ÉôÄ¹¡§Åö±¡¤ÏÃÏ°è°åÎÅ»Ù±çÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«±¡¤À¤±¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ³×¤ò¿Ê¤á¤¿ÌôºÞÉôÄ¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ
¨¡¨¡ÅÄîµ¤µ¤ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§ÉÂ±¡¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È³Ø¤ÓÂ³¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Î¥Ëー¥º¤ÈËÍ¤é¤Î¥Ëー¥º¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢È¿¹ü¿´¤Ç¤¹¡£¡Ö¿À¤Î¼ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°åÎÅ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤ËÄ¹¤±¤¿¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤âÉ¸½àÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀîÆâ¤Ç¤âÉ¸½à¤Î¼£ÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÖÃÏÊý¤Ç¤âÉ¸½àÅª¤Ê°åÎÅ¤ò¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄîµÌôºÞ»Õ¡§¤Ï¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ¸µ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀîÆâ¤È¤¤¤¦ÃÏÊý¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤½Ì´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö±¡¤ÇÌôºÞ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÀîÆâ»Ô°å»Õ²ñÎ©»ÔÌ±ÉÂ±¡