¡¡£±£¹Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£±£±¡¥£µ£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£³£°¡ó¡Ë°Â¤Î£³£¸£²£°¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£
¡¡Åê»ñ¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶ÈÇäµÑ¤ò½ä¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÌë¡Ë¤ËÅÅÏÃ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£Â¤â¤È¤Ç¤ÏÄÌ¾¦¾å¤Î°µÎÏ¤òÁÐÊý¤¬³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤¬Çã¤¤¼ê¹µ¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤âµ¤¤¬¤«¤ê¡£ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²ºÆ³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸ø³«»Ô¾ìÁàºî¡Ê¥ª¥Ú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£·ÆüÊª¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¶âÍø¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°»þ¤´¤í¡Ë¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£¹·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤Í½ÁÛ¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤¬»Ù¤¨¤À¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆß²½¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤Ï»º¶È»Ù±ç¤ä¾ÃÈñ»É·ã¤Ê¤É·Êµ¤ÂÐºö¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°åÌô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¾¼Þ§¿·Ìô¡Ê£¶£°£³£±£²£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó°Â¡¢¹¯ÈþÌô¶È¡Ê£¶£°£°£µ£±£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¡¢·ò¹¯¸µÌô¶È½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£³£¸£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¡¢¾å³¤ÉüÀ±°åÌô½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£±£¹£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢¹¾ÁÉ¹±¿ð°åÌô¡Ê£¶£°£°£²£·£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¡¢¾å³¤°åÌô½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£±£¶£°£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö³ô¤âµÞÍî¡£½Å·ÄÀéÎ¤²Êµ»¡Ê£¶£°£±£·£·£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±£°¡¥£°¡ó¡Ê¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë°Â¡¢ËÌµ¥Ê¡ÅÄµ¥¼Ö¡Ê£¶£°£°£±£¶£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢ÎËÇ«½ì¸÷µ¥¼Ö½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£³£°£³¡¿£Ó£È¡Ë¤ÈËÌµ¥ÍõÃ«¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£¶£°£°£·£³£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£·¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¸ø±×³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¡¢¶âÍ»³ô¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¤Î°ì³Ñ¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢·³¼û»º¶È³ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£¹Ò¶õµ¡³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÎÃæ¹ÒßÄÈô¡Ê£¶£°£°£·£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¡¢¹Ò¶õ±§ÃèÀ½ÉÊ¤Î¹¾À¾¹¿ÅÔ¹Ò¶õ¹©¶È¡Ê£¶£°£°£³£±£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢¹Ò¶õÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¹ÒÆ°ÎÏ¡Ê£¶£°£°£¸£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢´Æ»ë¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ÍÁÏÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£¹£¹£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢±ÒÀ±¡¦¥í¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹ÒÅ·»þÂåÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£¸£·£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£²¡ó¡¢ÃÆÌô¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÄ¹¾ë·³¹©¡Ê£¶£°£±£¶£°£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£°¡¥£¹¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£»ñ¸»¡¦ÁÇºà³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ¡¦¼òÂ¤³ô¤Î°ì³Ñ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£´£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£²£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£°¡¥£¶£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±£´¡¥£²£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£°£µ¡ó¡Ë°Â¤Î£±£³£´£²¡¥£²£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
