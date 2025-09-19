¥æ¥Ê¡ß¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ·èÄê¡¡Âç·¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É
¡¡¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥Ê¤È¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥ÕPOPUP STORE in Japan¡Ù¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÚÆù¤â¥Á¥é¥Ã¡Ä¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¥æ¥Ê¡õ¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¶¦±é¥·¡¼¥ó
¡¡º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÂç·¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀèÃå¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥§¥É÷À¸¼Ì¿¿¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡× 1Ëç¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤¬À©ºî¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¤¬¡¢°Ì¾¹â¤¤Ë½·¯¤ÇºÇ¹â¤ÎÈþ¿©²È¤Ç¤¢¤ë²¦¤È½Ð²ñ¤¤·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥æ¥Ê¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¢¥è¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÁÎø¤ÏÆÃ·±¥³¡¼¥¹¤Ç¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬ºÇ°¤ÎË½·¯¡¢¥¤¡¦¥Û¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ç¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨6.8%¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¤ÎtvNÅÚÆü¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ½é²ó»ëÄ°Î¨1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëOTT¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FlixPatrol¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦93¥ö¹ñ¤ÇNetflix¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¤ò´Þ¤à42¥ö¹ñ¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥ÕPOP-UP STORE in Japan¡Ù³«ºÅ³µÍ×
´ü´Ö¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10Æü(¶â)
¾ì½ê¡§Åìµþ¡¦TOWER SPACE SHIBUYA¡Ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹2³¬¡Ë
»þ´Ö¡§¸áÁ°11¡§00¡Á¸á¸å9¡§00
