¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×»³ËÜÍ³¿¤¬¸½Ìò°úÂà¤ÎÅÁÀâÅê¼ê¤Ø¿´¶¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÂçÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²ó1/3¤Ç108µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÆþÃÄ¤«¤é¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤È2¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£¡ÖºÇ½é¤Ë(°úÂà¤ò)ÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤À¤±¤ËÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÂà¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÅÐÈÄÁ°¤Î½àÈ÷¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡Ö1»î¹ç¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£ËÍ¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é´û¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤ÎÆü¤ò¸«¤Æ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤â1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤â¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÂçÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£