NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï19Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤Ï´äºêÍ¥Åê¼ê¡¢ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡¢¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤ÈÜÆ»ÞÍµµ®Áª¼ê¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢8Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´äºêÅê¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æº£µ¨¤Ï49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡2ÇÔ¡¢7¥Û¡¼¥ë¥É¡¢31¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.69¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁáÀîÅê¼ê¤Ï¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î27Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç5²ó77µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ2¡¢Í¿»Íµå2¡¢Ã¥»°¿¶1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµÏ¿¡£19Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
7Ç¯ÌÜ¤Î¾®È¨Áª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë82»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.218¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ¾º³Ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü1·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ÅòÀõÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨39»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡4ÇÔ¡¢22¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.60¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°Æü18Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢°ÂÂÇ¤È2»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êá¼ê¤ÎÜÆ»ÞÁª¼ê¤Ï¡¢5Ç¯ÌÜ¤Çº£µ¨¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.222¡¢1ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£16Ç¯ÌÜ¤Î¸¶¸ýÁª¼ê¤Ïº£µ¨15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.067¡¢2ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£