Minimal¤Îµ¨Àá¸ÂÄê♡½©¹á¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì¤¬ÁÄ»Õ¥öÃ«¤ËÅÐ¾ì

½©¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤È¤í¤±¤ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖMinimal¡×¤Ç¤Ï¡¢Patisserie MinimalÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢Å¹¤Ë¤Æµ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì -ÍÎÍü-¡×¤ò2025Ç¯10·î4Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£¤Õ¤ï¥È¥í¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì¤Ë¡¢ÍÎÍü¤ä¤¤¤Á¤¸¤¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½©¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
ÍÎÍü¤È¥Á¥ç¥³¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー
¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Õ¥ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£Äì¤Ë¤Ï¤È¤í¤±¤ëÍÎÍü¥³¥ó¥Ýー¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤µ¤ËÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×ー¥ó¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤ê¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÍÎÍü¤Î´ÅÌ£¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤È½Å¤Ê¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤¾å¼Á¤ÊÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë♡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤«¤é¿·ºîÅÐ¾ì
3¼ï¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¹¤¬¤ëÌ£¤ï¤¤
ÊÌÅº¤¨¤Ë¤Ï¡¢²Ì¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¤¤Á¤¸¤¯¥¸¥ã¥à¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥áー¥×¥ë¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¬ー¥Ê»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
²¹¤«¤¤¥¹¥Õ¥ì¤ÈÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ä¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Î»ÀÌ£¤ÈÇ»¸ü¥½ー¥¹¤Î¥³¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì -ÍÎÍü-
²Á³Ê¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü～11·î30Æü¤ÎÅÚÆüÍ½Äê
¼è°·Å¹¡§Patisserie Minimal ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢Å¹
Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯9·î20Æü AM10:00～
½©¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò
Minimal¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥Õ¥ì -ÍÎÍü-¡×¤Ï¡¢½©¤Î²Ì¼Â¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡£
ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯10·î4Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü¸ÂÄê¡¢Patisserie MinimalÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï9·î20Æü10»þ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©