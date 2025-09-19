AR¤ÏNG¤À¤±¤É´üÂÔÃÍ¹â¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥á¥¬¥Í¡ÖMeta Ray-Ban Display¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡¢AI¥á¥¬¥Í¤Î¿Ê²½¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ê1ËÜ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Meta¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ä¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡ÖMeta Ray-Ban Display¡×¤¬¡£¥³¥¤¥Ä¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëARÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÄÌÃÎ¡¦¾ðÊóÉ½¼¨¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¥³¥ì¡©¥³¥ì¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
±¦Â¦¤Ë¹â²òÁü¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï±¦Â¦1¤Ä¤À¤±¡£¤À¤«¤éXREAL¤äVITURE¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ»ëÉ½¼¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ëÌî³Ñ¤Ï20ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¥³¥ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²òÁü´¶¤¢¤ê¡£²òÁüÅÙ¤Ï600¡ß600¥Ô¥¯¥»¥ë¤À¤±¤É¡¢42PPD¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Apple Vision Pro¤è¤ê¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸«¤¨¤ë¤·¡¢ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥º¤Ï-4.00¡Á+4.00¤ÎÅÙÉÕ¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤éRay-Ban¼è¤ê°·¤¤¥á¥¬¥ÍÅ¹¤Ç¸ò´¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¼°¤«¸÷Æ³ÇÈÏ©¼°¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥ì¥ó¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¤¨¡£
²»À¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯±ÇÁü¤Ç¤â¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
Ray-Ban Meta¤ÏAI¤«¤é¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤¬²»À¼¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Meta Ray-Ban Display¤Ï¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥é¥¤¥Ö»úËë¡õËÝÌõ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¡¢ÅÌÊâ¥Ê¥Ó²èÌÌ¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Google¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À...¡£
¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É·¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤Ç»ØÀèÁàºî¤ò¼Â¸½
»Ø¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈù¼å¤ÊÅÅµ¤¿®¹æ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É·¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ÖMeta Neural Band¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Meta Connect 2025¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤¬Áàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»Ø¤ÎÆ°¤¤Ç²¾ÁÛ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡õ¥Þ¥¦¥¹¡õ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÁà¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£HMD¤Î¥«¥á¥é¤Ç¼ê¤ä»Ø¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÊý¼°¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤ò²¼¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡£¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤º¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£
ºÇ¿·¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë
²þ¤á¤Æµ¤¹¤±¤É¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï799¥É¥ë¡ÊÌó11Ëü8000±ß¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï9·î30ÆüÈ¯Çä¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈÎÇäÍ½Äê¤Ê¤·¡£¤Ê¡¼¤¼¡¼¤Ê¡¼¤Î¡¼¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ÕÃÏ°¤¹¤®¤Ê¤¤!?
Source: Meta