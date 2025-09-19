¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¡ÖÅê¤²¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë½éÀèÈ¯¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥â¥ó¥º¤¬20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥â¥ó¥º¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Îµå¾ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£Åê¤²¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¤±¤É¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È»Íµå¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥µ¥â¥ó¥º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¡¦76²ó¤òÅê¤²¡¢5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.43¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÏÍèÆü½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£