¡ÚÏÂÌÚÄ®¡ÛºäËÜ·¼»°¿·Ä®Ä¹¤¬½éÅÐÄ£¡ÖÄ®¤ÈÄ®Ì±¤ò·ë¤Ö·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÏÂÌÚÄ®Ä¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿ºäËÜ·¼»°¤µ¤ó¤¬19Æü½éÅÐÄ£¤·¡ÖÄ®¤ÈÄ®Ì±¤ò·ë¤Ö·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ·¼»°¿·Ä®Ä¹¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤´¤íÏÂÌÚÄ®Ìò¾ì¤Ë½éÅÐÄ£¤·¿¦°÷¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÂÌÚÄ®½Ð¿È¤Î60ºÐ¡¢1992Ç¯¤ËÏÂÌÚÄ®Ìò¾ì¤ËÆþÄ£¤·Ê£¿ô¤Î²ÝÄ¹¿¦¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¤ÎÏÂÌÚÄ®Ä¹Áª¤Ç¤Ï¡ÖÏÂÌÚÄ®¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡×¤ÎÁÏÀß¤Ê¤ÉÄ®Ì±¤ÎÀ¼¤ò¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ëÄ®À¯¤òÁÊ¤¨½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÄ®Ì±¤È¿¦°÷¤ò·ë¤Ö·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ê³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£Á°Îã¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ä¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ë¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ºäËÜÄ®Ä¹¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÄ®Ì±¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤Ï·µà²½¤¬¿Ê¤àµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊºäËÜ·¼»° ¿·Ä®Ä¹¡Ë
¡ÖÄ®Ì±¤¬º£²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ä®Ì±¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×
¡ÖÏÂÌÚÄ®¤ò¤º¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ºäËÜÄ®Ä¹¤ÎÇ¤´ü¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£