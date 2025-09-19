¡Ö¶âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é²ñ¼Ò¤Ä¤Ö¤¹¡×¶²³åÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¸µË½ÎÏÃÄ´´ÉôÂáÊá ÆüËÜÅá¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±½ý³²ºá¤Ê¤É¤ÇÍºáÈ½·è¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¡áÀÅ²¬¸©·Ù
2025Ç¯8·î²¼½Ü¡¢ÀÅ²¬¸©À¾Éô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ¶âÁ¬¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸µ»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ¹ñÎÎ²°°ì²È´´Éô¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬9·î19Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶²³åÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¹¬¤Ë½»¤à¸µ»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ¹ñÎÎ²°°ì²È´´Éô¤Ç¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤È¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è±»ÆâÄ®¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï8·î²¼½Ü¡¢¸µË½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¸©À¾Éô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤·¡¢¶âÁ¬¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Î¶²³å¤ÏÌ¤¿ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢Èï³²¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸µÁÈ´´Éô¤ÎÃË¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÅ¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤ÇÃÎ¿Í¤Î50ÂåÃËÀ¤òÆüËÜÅá¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤Ç¡¢8·î15Æü¤ËÀÅ²¬ÃÏÊýºÛÈ½½êÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤ä»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£