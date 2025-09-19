ÍýÁÛ¤Î¡ÈÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ë¡É¤òÁª¤Ù¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡¢½é¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿·½É¤Ç³«ºÅ
¡¡BCL¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«¤Þ¤ÄÌÓ¿¤Ó¤¿¡©¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¼«Á³¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×Lv15¡¡»ÈÍÑÎã
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥²¡¼¥à¤Î¡È¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À½ÉÊ¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¥å¥ó¡ÊLv15¡Ë¡×¡Ö¥¢¥¤¡ÊLv50¡Ë¡×¡Ö¥Ü¥à¡ÊLv75¡Ë¡×¤È¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½µËö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã·¿´ë²è¤â³«ºÅ¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Æâ¤ÎÊÉÌÌ¤Ç¡¢¡ÖLv15¡Á75¤Î¤É¤ÎÀ¹¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹¥¤¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥·¡¼¥ëÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥Á¥ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¿¥ê¤Ë¤Ï¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ ¥«¡¼¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¹¥«¥é¡ÙÁ´3¼ï¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ç¤âÆ±¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¤ª»î¤·¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î19Æü¡¢20Æü¡¢21Æü¡¢26Æü¡¢27Æü¡¢28Æü¤Î6Æü´Ö¡¢11¡§00¡Á19¡§00¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¤ÏËÜÆü¤«¤é10·î2Æü¤Þ¤Ç¡£
