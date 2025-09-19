¾¡Ëó½£ÏÂ¡¡Ç¯ÃæÃ»¥Ñ¥óÀ¸³è¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡¡Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤ÈÆ±¤¸³Ê¹¥¡ÖÈà¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¯ÃæÃ»¥Ñ¥óÀ¸³è¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¾¡Ëó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÄÌÇ¯¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÃ»¥Ñ¥ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÂÀÅÄ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ë»þ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¡È¤ï¡Á¡É¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¶á¤¯¤Î¥Ô¥Î¥¥ª¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼°Ê¾å¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÂå¤ï¤ê¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾¡Ëó¤Ï¡Ö°ìÈÖÃ¼¤Ã¤³¤Ë¥Ô¥Î¥¥ª¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Î²¶¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¤Ç¤âÆ±¤¸ÈÄ¤Î¾å¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ã¼¤Ã¤³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÃ¼¤Ã¤³¤Î¥Ô¥Î¥¥ª¤¬¸µµ¤¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÈà¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ô¥Î¥¥ª¤È·ÝÇ½³¦¤Î¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¥Ô¥Î¥¥ª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£³Ê¹¥¤«¤é¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾¡Ëó¤¬¡Ö¤½¤³¤À¤è¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢É¡¿¤Ð¤»¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£