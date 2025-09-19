¡Ê¤Þ¤È¤á¡Ë½µËö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï257±ß°Â¤Î45,045±ß¡¡Æü¶ä¤ÏÊÝÍETFÇäµÑ¤ò·èÄê
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï330±ß¹â¤Î45,634±ß¤È¡¢Â³¿¤·¤Æ´óÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Êý¤ÏÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ç¡¢9»þ7Ê¬¤Ë549±ß¹â¤Î45,852±ß¤òÉÕ¤±¡¢ËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢348±ß¹â¤Î45,652±ß¤ÇÁ°°ú¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¾ì¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÞÍî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯ºö¶âÍø¤Ï0.5¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤â¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤ÎÇäµÑ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬Çä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£13»þ¤´¤í¤«¤éµÞÍî¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢13»þ19Ê¬¤Ë807±ß°Â¤Î44,495±ß¤òÉÕ¤±ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î45,000±ßÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë257±ß°Â¤Î45,045±ß¤ÇÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
Àîºê½Å¹©¶È¡Ê7012¡Ë¤Ï4.7¡ó¹â¤Î9,457±ß¤ò¤Ä¤±3Æü¤Ö¤ê¤ËÂçÉýÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬16Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ºÇÂç¤Î¥¬¥¶»Ô¤ÇÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Åª¤Ë¼«¹ñ¤ÎËÉ±Ò°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹ñÆâ¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥³¥ó¡Ê7731¡Ë¤Ï6.8%¹â¤Î1,880±ß¤òÉÕ¤±Â³¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ã¶À¥áー¥«ーÀ¤³¦Âç¼ê¤ÎÊ©¥¨¥·¥íー¥ë¡¦¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¤¬Æ±¼Ò³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î·Ð±Ä¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê8316¡Ë¤Ï1.6¡ó¹â¤Î4,147±ß¤ò¤Ä¤±Â³¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡¢ÊÆÅê»ñ¶ä¹Ô¥¸¥§¥Õ¥êー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤·¡¢1,200²¯±ß¶¯¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¸½ºß14.5%¤Î»ý¤ÁÊ¬¤ò20%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÀ¸ºÙË¦Ìô¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ª¡Ê4592¡Ë¤Ï14.4¡ó¹â¤Î2,680±ß¤ò¤Ä¤±ÂçÉýÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¡¢2026Ç¯1·î´ü¤ÎÃæ´Ö·è»»¤ÎÀâÌÀ»ñÎÁÆâ¤Ç¡¢³°½ýÀÇ¾Â»½ý¤Î¼£ÎÅÀ½ÉÊ¡Ö¥¢¥¯ー¥´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FDA¡ÊÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ë¤ÈÂè3ÁêÎ×¾²»î¸³¤ÎÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¸ÅÉÊÇã¤¤¼è¤ê¤ÎBuySell Technologies¡Ê7685¡Ë¤Ï0.8¡ó¹â¤Î3,830±ß¤ò¤Ä¤±3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Î·î¼¡Êó¹ð¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ77¡óÁý¤Î10²¯±ß¤Ë¡¢½ÐÄ¥Ë¬Ìä¿ô¤Ï65¡óÁý¤Î3Ëü1,747·ï¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Î¹¥ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ÇÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤â¡¢°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ»ý¤ÁÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½µ´Ö¤Ç0.6%¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤ÎÇäµÑ¤¬Çä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢º£½µ18Æü¤Ë½ªÃÍ¤Ç»Ë¾å½é¤Î45,000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Íè½µ¤Ï¡¢22Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢26Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¶èÉô¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤äÊÆ¹ñ¤ÎPCE²Á³Ê»Ø¿ô¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô