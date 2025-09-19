ÅìµþÅÔÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡¡¿¿·õ¸òºÝ¡¦À®º§¤ÏÌó300ÁÈ¡¡±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é1Ç¯
½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¡¢·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤áÅìµþÅÔ¤¬³«È¯¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖTOKYO±ï·ë¤Ó¡×¤Ï¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯9·î¤«¤éº£Ç¯9·î9Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¿½¹þ¼Ô¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü5000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿¿·õ¸òºÝ¤Ï216ÁÈ¡¢À®º§¿ô¤Ï80ÁÈ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë°Â¿´´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æº§³è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î´ë²è¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏÅÔÆâ¤Ëºß½»¡¢ºß³Ø¡¢ºß¶Ð¤Î18ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤Ë¤ÏÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤Î¤Û¤«¡¢ÅÐÏ¿ÎÁ1Ëü1000±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬ÁêÀ¤ò¿ÇÃÇ¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿¿·õ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂà²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£