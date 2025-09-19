Î©Ì±¡¦»ûÅÄ³ØµÄ°÷¤¬À¯³¦°úÂà¤Ø¡¡¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦²ð¸î¤ÈÎ¾Î©¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ûÅÄ³Ø½°±¡µÄ°÷¡Ê48¡Ë¡áÈæÎãÅìËÌ¡á¤Ï19Æü¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°úÂà¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡×¤À¤Ã¤¿¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÏÌµ½êÂ°¤Î»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¡á½©ÅÄÁªµó¶è¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°é»ù¤ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿Æü¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â¿¦Ì³¾å¡¢ÅìµþÅÔ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖºÊ¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÉéÃ´¤ò°ìÁØÃ´¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ»á¤Ï¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2003Ç¯½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÊäº´´±¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£ÅöÁª7²ó¡£