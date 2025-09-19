ËÉ±ÒÁê¡Ö²áÅÙ¤Ê¹³µÄ¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¡×¡¡µÜ¸ÅÅç¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±·±ÎýÃæ»ß¤Ç
¡¡ÃæÃ«¸µ¡¦ËÉ±ÒÁê¤Ï19Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²Æì¸©¤ÎµÜ¸ÅÅç¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤Î°ìÉô¤¬¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÃæÃ«»á¤Ï¡ÖÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤â´Þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê¹³µÄ¡¢Ë¸³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑ°ä´¸¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¶¦Æ±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¼ÂÆ°±é½¬¡Ö¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢13Æü¤ËµÜ¸ÅÅç¤Î¹Á¤«¤éÃóÆÖÃÏ¤Þ¤ÇÊª»ñ¤ò±¿¤Ö·±Îý¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤¬Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤¿¤á¡¢¼Â»Ü¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç¤ÎËÉºÒ·±Îý¤Ç³ÈÀ¼´ï¤Ë¤è¤ë¹³µÄ¤ò¼õ¤±¡¢9·î¤Î²Æì»Ô¤Îº×¤ê¤Ç¤ÏÂâ°÷¤Î»²²Ã¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£