S&P500¤Ï7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Íø²¼¤²¡¢¶ÈÀÓ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¢µ¨ÀáÀ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
FOMCÍø²¼¤²¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï25¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤ò·èÄê¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò4¡ó～4.25¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤µ¤é¤Ë2²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ2026Ç¯¤È2027Ç¯¤Ë¤â1²ó¤º¤ÄÍø²¼¤²¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢FOMC¡ÊÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÍý»ö¤äÃÏ¶èÏ¢¶äÁíºÛ¤È¤¤¤Ã¤¿»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ª¤è¤ÓÄ¹´üÅª¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¶âÍø¿å½à¡×¤òÅÀ¤Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¼Â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤³¤ÎÍø²¼¤²¤ò»öÁ°¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø²¼¤²È¯É½Ä¾¸å¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢S&P500¤Ï°ì»þ1¡óÄøÅÙ²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢½ªÃÍ¤Ï¤ï¤º¤«0.1¡ó°Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100¤âÆ±ÍÍ¤Ë0.2¡óÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡Ö¤Û¤ÜÌµÈ¿±þ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤íÍâÆü¤Î9·î18Æü¤Ë¤ÏS&P500¤¬¡Ü0.48¡ó¾å¾º¤·¡¢6,631.96¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍø²¼¤²¡áÊÆ¥É¥ë°Â¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±ß¤¬Çä¤é¤ìÊÆ¥É¥ë¤¬¶¯´Þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢°ÙÂØ¤ÎÊý¸þÀ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤ËÄ¹´üÅê»ñ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëÊÆ¹ñ³ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤³¤³¤«¤éÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²áµî¤ÎÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤ÇÌó5¡ó¾å¾º¡£2025Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡¢2024Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤È³ô²Á¤ÎÆ°¤
¤Þ¤º¡¢2024Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤ÇÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£FRB¤Ï2024Ç¯9·î¡¢11·î¡¢12·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹ç·×¤Ç1¡ó¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯¤ÎS&P500¤ÏºÇ½é¤ÎÍø²¼¤²Æü¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÌó5¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î·øÄ´¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
• 2024Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î»öÁ°Í½ÁÛ¡§Á°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü4.4¡ó
¡¡¢ª ·è»»È¯É½¸å¤Î¼ÂÀÓ¡§¡Ü9.1¡ó
• 2024Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î»öÁ°Í½ÁÛ¡§¡Ü7.3¡ó
¡¡¢ª ¼ÂÀÓ¡§¡Ü14.3¡ó
¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡Ö¶ÈÀÓ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤Ï2024Ç¯¤È»÷¤¿¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¤«
2025Ç¯¤â¾õ¶·¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¹ª¤ß¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ä¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¤à¤·¤í¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10·îÈ¾¤Ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÁÛ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü7¡ó¤ÎÁý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥»¥¯¥¿ー¤Ç¤ÏAI¼ý±×²½¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢Èó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ç¤â´ØÀÇÂÐºö¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£Àè¤ÎÊÑ¹¹¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢ÄÂ¶â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡¢Ï·µà²½ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨¤ò°ìÃÊ¤È²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¡§9·î¤Îµ¨ÀáÀ¤ÈÇ¯Ëö¥é¥êー¡¢°ì»þÅª¤Ê²¼Íî¶ÉÌÌ¤ÏÇã¤¤¾ì¤È¤Ê¤ë¤«
2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Ï¡Ö9·îÁê¾ì¤ÎÆðÄ´¥¢¥Î¥Þ¥êー¡×¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÆ¹ñ³ô¤Îµ¨ÀáÀ¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö9·î¤ÏºÇ¤â³ô¤¬¼å¤¤·î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢9·î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÆðÄ´¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛS&P500¡¢9·î¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ê1928Ç¯¤«¤é2024Ç¯¡Ë 8·îËö¤ò100¤È¤·¤Æ»Ø¿ô²½½Ð½ê¡§Bloomberg¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ôºîÀ®
1928Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎS&P500¤Î9·î¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Á°È¾¤Ï·øÄ´¤Ê¤¬¤é¡¢·îËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¼å´Þ¤à·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íø²¼¤²¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶âÍø¤ÎÄã²¼¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£½»Âð¥íー¥ó¤ä¼«Æ°¼Ö¥íー¥ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¶âÍø¤âÄã²¼¤·¡¢²È·×ÉéÃ´¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÄ¾ÀÜ²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö9·îÁê¾ì¤ÎÆðÄ´¥¢¥Î¥Þ¥êー¡×¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë°ì»þÅª¤Ê²¼Íî¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀä¹¥¤ÎÇã¤¤¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î²¼¤²¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¡ÖBUY ON THE DIP¡Ê²¡¤·ÌÜÇã¤¤¡Ë¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢ÀïÎ¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤¬µÞ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¼Íî¤¬¤¢¤ì¤Ð½¦¤¤¡¢²¼Íî¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö»þ´Ö¤òÊ¬»¶¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÇã¤¤Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¸½¾õ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤ÊÅê»ñ»ÑÀª¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ÈÇ¯Ëö¥é¥êー¤Ç10·î¤«¤é12·î¤ÏºÇ¶¯¤Î3¥ö·î¤È¤Ê¤ë¤«
Îò»ËÅª¤Ë¼å¤¤9·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢10·î¤«¤é12·î¤ÏÊÆ¹ñ³ô¤¬Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤»þ´ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¡ÖÇ¯Ëö¥é¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Î¥Þ¥êー¤¬½Å¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö2025Ç¯12·îËö¤ÎS&P500¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡¢2026Ç¯¡¦2027Ç¯¤âPER¤Ï2·å¤ÎÀ®Ä¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ô¤Ï³ä¹â¤À¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎS&P500¤ÎPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤Ï25ÇÜ¤Ç¡¢1990Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶Ñ19ÇÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¸½ºß¤è¤ê¹â¤¤¶ÉÌÌ¤Ï²¿ÅÙ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛS&P500 PER¿ä°Ü¡Ê´ü´Ö¡§1990Ç¯～2027Ç¯¡¢2025Ç¯9·î17Æü»þÅÀ¡Ë ½Ð½ê¡§Bloomberg¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ôºîÀ®
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÀÓ¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î³ä¹â´¶¤ÏÇö¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¡¢2027Ç¯¤ÈÆó·åÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸½»þÅÀ¤Î¿ôÃÍ¤À¤±¤ÇÅê»ñµ¡²ñ¤ò¸«Á÷¤ë¤Î¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£PER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤ÏÇäÇã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂ¬¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²¹Í»ØÉ¸¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Î°²½¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÂç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸½¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¥¿ー¥ó¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¾å²ó¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åý·×Åª¤Ë¤â¡¢S&P500¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤ÆÇ¯¤Ë1²ó10¡óÄøÅÙ¤ÎÄ´À°¡¢Ç¯¤Ë3²ó5¡óÄøÅÙ¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÄã¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢1928Ç¯¤«¤éÂ³¤¯»Ô¾ì¤ÎÎò»Ë¤¬¼¨¤¹»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ê²¼¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥Ö¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ê¶¯µ¤Áê¾ì¡Ë¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤È´ë¶È¶ÈÀÓ
ºÇ¸å¤ËÀ¯¼£¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÆ°¤Ï²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë±Ç¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¯ºöÊý¿Ë¤Ï¡ÖMake America Great Again¡ÊMAGA¡§¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÄÂ¶â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤â´ë¶È¼ý±×¤ò»Ù¤¨¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÃÍ¤Ø¤ÈÆ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÌÃÊÁ
¡¦¸ÄÊÌ³ô¼°
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÎAAPL¡Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óŽ¥¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÎAMZN¡Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÎAMD¡Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¡ÎTSLA¡Ï¡¢GE¥Ù¥ë¥Î¥Ð¡ÎGEV¡Ï¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°¡ÎBA¡Ï¥¤ー¥È¥ó¡ÎETN¡Ï
¡¦ETF
¥Ð¥ó¥¬ー¥É¡¦S&P 500 ETF¡ÎVOO¡Ï¡¢¥¤¥ó¥Ù¥¹¥³ NASDAQ 100 ETF¡ÎQQQM¡Ï¡¢i¥·¥§¥¢ー¥º¡¦¥³¥¢¡¡S&P ¾®·¿³ô ETF ¡ÎIJR¡Ï¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¦Ï¢Æ°»Ø¿ô¡§S&P¾®·¿³ô600¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë
²¬¸µ Ê¼È¬Ïº ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー