ÃÅÌª¡Ö¿²¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð²óÁÛ¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡Ä
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃÅÌª¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¡¼¥È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¡Ö·¯¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Í¡£Ê¹¤¤¤¿¤éÈà»á¤È±Ç²è¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃÅÌª¤Ï¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿²¤Þ¤·¤¿¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¬ÃÏµåµß¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È19ºÐ¤Îº¢¤ò²óÁÛ¡£¤Þ¤¿¡Öºî¤ê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¤â³Ð¸ç¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¼«¿È¤Ë¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂçÃÝ¤«¤é¤Î¡ÖÃÅÌª¤Ï¤¢¤ì¤À¤í¡©²Ö²Ð¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿²¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÀÊ¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿²¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÂçÃÝ¤¬¡Ö²»¤Ï¡©¡×¤ÈÁû²»¤ÎÃæ¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢ÃÅÌª¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¡ª¥É¥ó¡ª¤Ã¤Æ¡£»·Éß¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀÊ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£Ê³È¯¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¿²¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥é¤ì¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£