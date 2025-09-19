¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×FRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¡ÖRay¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆ´¤ì¤Î»¨»ïRayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÃ±ÆÈÉ½»æ¤âÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ray¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÆÃÂç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¸«¤»¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ray¥â¥Ç¥ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃ±ÆÈÉ½»æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤ÄÌ´¤¬³ð¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£