¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¡¡¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¼ê½ÑÀ×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¥¬¥ê¥¬¥ê¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤ÎÌðºî·ó¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê£¶£³¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¡Öº£½µ¤Ê¤ó¤«¡¢²¶¡¢¤¢¤ì¤è¡£¤¹¤´¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö³§¤µ¤óÂç¹¥¤¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÁêÊý¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡¢¤È¤¢¤ë½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÀÐ¶¶¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤µ¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æ¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¼ê¤ò¥Ñ¥Ã¤Æ¤á¤¯¤Ã¤Æ¡Ø¸«¤í¤ªÁ°¡¢¤³¤ÎºÙ¤µ¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡££±£·¥¥í¤¯¤é¤¤Áé¤»¤¿¤Ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÀÐ¶¶¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¸Ä¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Á´Éô¼ê½ÑÀ×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¥¬¥ê¥¬¥ê¤è¡£¤¢¤Î¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÀÐ¶¶¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ìðºî¤À¤¬¡Ö¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢´¶¤¸¤¬¥¿¥«¤µ¤ó¤À¤«¤é¡£°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Î¤Í¡¢¸«´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡£¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£