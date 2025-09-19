¡Ú³ÚÅ·¡Û»³·Á»Ô»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤¬£±·³Àï³«ºÅ¤ÎÍ×Ë¾½ñÄó½Ð¡¡º£µ¨¤Ï½é¤á¤ÆÅìËÌ£¶¸©¤Ç»î¹ç¼Â»Ü
¡¡³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹»³·Á»Ô»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤¬£±£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Î»î¹çÁ°¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó£±·³¸ø¼°Àï³«ºÅ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£»Ù±ç¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¤Îº´Æ£¹§¹°»³·Á»ÔÄ¹¤¬¡¢³ÚÅ·ÌîµåÃÄ¡¦²¬ÅÄÊþ¾ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈËÜÉôËÜÉôÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤Þ¤¿»³·Á»Ô¤Ç³ÚÅ·Àï¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìËÌ¤ÎµåÃÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï»³·Á»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¡¢Æ±°ìÇ¯¤ËÅìËÌ£¶¸©¤Ç£±·³¸ø¼°Àï¤ò³«ºÅ¡£»³·Á¤Ç¤Ï£¶·î£±£°Æü¤Ë¤¤é¤ä¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤ÎÃæÆüÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£