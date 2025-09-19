¡ÚÀÄ¿¹¶¥ÎØ¡¦£Ç·Á±ÃÎÄ»ÇÕÁèÃ¥Àï¡Û¥Ó¥Ã¥°½éÀ©ÇÆ¸å¤ÎÆî½¤Æó¤Ï½éÆüÃ±µ³Àï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄ¿¹¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°¶¥ÎØ¡¡Á±ÃÎÄ»ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£²£°Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Ê¡°æ£Ç¶¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¤Î·ãÆ®¤«¤éÃæ£³Æü¡£Æî½¤Æó¡Ê£´£´¡áÂçºå¡Ë¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¶¥ÎØ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹À©ÇÆ¤ÎÍ¾±¤¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤È¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Éâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÏÈù¿Ð¤â¸«¤»¤ºÃ¸¡¹¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£·°Ì¡£½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤â¤¤¤è¤¤¤è¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉ½¾ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤Ï¤Þ¤À£²¤Ä»Ä¤ëº£Ç¯¤Î£ÇµÀïÀþ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¶·¤Ï¤Þ¤µ¤Ë½¼¼Â°ìÅÓ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íî¼Ö¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ£¶·î¤´¤í¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤Þ¤¯¤ê¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢£ÆµÀï¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡ÖÎý½¬¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎØ³¦¶þ»Ø¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢£´£´ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÁª¤ÏÃ±µ³¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó´Ø·¸¤Ê¤·¡£¥¿¥ÆµÓ¤â·«¤ê½Ð¤»¤ëºÇ¶¯¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£